В Тверской области социальным предпринимателям будут предоставляться гранты

16 ноября Губернатор Игорь Руденя провел заседание областного Правительства, на котором был утвержден порядок предоставления грантов социальным предпринимателям. Поддержка будет оказываться в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На получение гранта могут претендовать компании из различных сфер деятельности, которые обеспечивают занятость инвалидов, малоимущих, пенсионеров, многодетных родителей, реализующие товары, которые были произведены такими работниками, а также предприятия, производящие товары для социально-незащищённых жителей региона, занимающиеся обучением волонтёров, организацией отдыха детей, культурно-просветительской деятельностью.

Для получения гранта необходимо предоставить пакет документов и пройти отбор, в числе критериев которого актуальность деятельности компании, планируемое количество рабочих мест, обеспеченность материально-технической базой и прочее.

Грант предусматривает софинансирование социального предприятия в размере не менее 50%, при этом его бюджет должен составлять не менее 200 тысяч рублей. Максимальная сумма субсидии составит 500 тысяч рублей.

Средства гранта можно применять для ремонта помещений, используемых для социальной деятельности, приобретения сырья и расходных материалов для производства продукции, переоборудования транспорта для перевозки инвалидов и прочее.

Проект должен быть реализован не позднее 1 ноября года, следующего за годом получения гранта.

Пресс-служба Правительства Тверской области