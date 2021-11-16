В Тверской области реализуется пилотный проект по оказанию услуг МФЦ на дому

Жителям Тверской области становятся доступными услуги МФЦ на дому – проект запущен в регионе по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Пилотными муниципалитетами, где заявлено выездное обслуживание граждан, стали Тверь и Калининский район, в декабре к ним присоединится Андреапольский муниципальный округ.

«Прежде всего, такая услуга предназначена для граждан, которые не могут сами приехать в МФЦ», – отметил Губернатор Игорь Руденя после принятия летом 2021 года решения об организации оказания услуг МФЦ на дому.

В числе тех, кто первым воспользовался новыми возможностями – пенсионер из Твери Владимир Васильевич Румянцев.

«С начала пандемии мы с женой ушли на самоизоляцию. После введения QR-кодов прошли вакцинацию. Сегодня приехала мобильная группа МФЦ и специалисты помогли пройти регистрацию на госуслугах, чтобы получить сертификат. Очень доволен, даже не ожидал такой оперативности. Спасибо за помощь», – отметил Владимир Васильевич, которому данная услуга была оказана бесплатно.

Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.

Подать запрос на приезд специалистов можно лично, по телефону или на официальном сайте. Необходимо согласовать место, дату и время вызова, а также перечень услуг, которые будут оказаны на дому.

Для граждан, не относящихся к льготным категориям, предоставление услуги на дому будет платным.

«Наши специалисты выяснят, какие услуги необходимы гражданам на дому, объяснят им, как осуществить оплату, а также согласуют дату и время выезда исходя из графика работы по районам», – рассказал директор МФЦ Тверской области Денис Прудников.

С помощью мобильного интернета специалисты получают доступ к базам данных МФЦ. На дому мобильная бригада может оказать весь перечень услуг, кроме выдачи загранпаспортов и водительских удостоверений: для этого требуется дополнительная техника.

Как сообщили в МФЦ, по результатам пилотного проекта будет приниматься решение о расширении зоны действия выездного обслуживания. Также будет рассмотрен вопрос о расширении перечня услуг, оказываемых на дому.

В настоящее время в Тверской области реализуется комплексная программа улучшения качества работы многофункциональных центров. В регионе открываются филиалы МФЦ там, где их ранее не было – городах Белый, Красный Холм, поселке Молоково и других муниципалитетах. Ремонтируются действующие филиалы.

В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч. Для сравнения – в 2020 году оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области