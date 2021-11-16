В Тверской области дополнительные средства направят на оказание помощи больным с коронавирусной инфекцией и лекарственное обеспечение жителей Верхневолжья

В Тверской области увеличено финансирование государственной программы «Здравоохранение Тверской области» в 2021 году. Дополнительные средства направят на выплаты медикам за работу в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, приобретение лекарственных препаратов и проведение лабораторных исследований. Вопросы рассмотрены на заседании регионального Правительства, которое 16 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Тверской области выделены федеральные средства, которые будут направлены на оказание медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией, выплаты медикам, которые участвуют в вакцинации населения, а также на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан.

Кроме того, из областного бюджета выделены средства на развитие кадрового потенциала региональной системы здравоохранения, проведение 28,8 тысяч дополнительных лабораторных исследований и на повышение заработной платы сотрудникам службы скорой помощи.

«Это сегодня очень важно, поскольку нагрузка колоссальная. Сейчас ситуация, когда мы должны быть вместе с нашими специалистами, помогать им и принимать участие в улучшении условий их труда», - считает Игорь Руденя.

Всего финансирование государственной программы «Здравоохранение Тверской области» в 2021 году составит свыше 19,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области