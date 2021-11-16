В Тверской области в этом году в 97 школах и 9 детских садах дополнительно проведут работы по укреплению комплексной безопасности

В Тверской области до конца 2021 года в рамках программ укрепления материально-технической базы в 106 учреждениях образования будут проведены работы по установке тревожных кнопок и систем противопожарной безопасности. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 16 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

Работы будут проведены в школах и детских садах Твери, Весьегонского, Лесного, Лихославльского, Оленинского, Пеновского муниципальных округов, Кашинского городского округа, а также Бологовского, Калязинского, Кимрского, Максатихинского, Ржевского, Старицкого, Торжокского и Фировского районов и ЗАТО «Озерный».

Работы будут выполнены за счёт экономии, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур.

Программы по улучшению материально-технической базы учреждений образования действуют в регионе с 2017 года. В школах проводят капитальные ремонты зданий, кровель, спортзалов и санузлов, замену окон и кухонного оборудования, повышают комплексную безопасность. В детских садах также капитально ремонтируют кровли, обновляют окна, а также благоустраивают территории учреждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области