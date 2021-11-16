На заседании регионального Правительства подвели итоги сезонных сельскохозяйственных работ

Итоги сезонных сельскохозяйственных работ и предварительные результаты деятельности всего агропромышленного комплекса тверского региона в 2021 году рассмотрены на заседании регионального Правительства, которое 16 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что в текущем году собран хороший урожай, обеспечены потребности страны по основным группам продовольствия. Глава государства подчеркнул, что это результат системных изменений в агропромышленном комплексе, внедрения передовых технологий и новаций. В нашем регионе в текущем году объём производства сельхозпродукции в стоимостном выражении остаётся стабильным», - отметил Игорь Руденя.

В ближайшие три года специалистами прогнозируется рост объёмов производства за счёт реализации крупных инвестиционных проектов в мясном и молочном животноводстве. В частности, на территории региона развиваются такие крупные компании, как АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ООО «Румелко-Агро» и другие.

В настоящее время более 60% от общего объёма производства сельскохозяйственной продукции обеспечивают производители четырех муниципалитетов – это Ржевский, Калининский, Конаковский и Бежецкий районы. Такие показатели, прежде всего, связаны с реализацией в этих муниципальных образованиях крупных инвестиционных проектов.

Игорь Руденя отметил, что необходимо активизировать работу по более эффективному использованию потенциала других муниципалитетов Тверской области. Также, по словам главы региона, необходимо усилить работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, увеличению посевных площадей, включая посевы льна-долгунца.

Объём производства продукции во всех категориях хозяйств Тверской области за 2021 год составляет 40,8 млрд рублей. Обеспечен прирост на 1,3 млрд рублей относительно прошлого года.

В этом году посевные площади в регионе составили более 475 тыс.га. Основной объём приходится на кормовые культуры, яровые зерновые культуры, картофель и овощи.

В 2021 году 15 муниципалитетов региона обеспечили рост посевных площадей. Например, более 3 тыс. га прибавили Ржевский район и Весьегонский муниципальный округ, свыше 2 тыс. га - Торопецкий, Бежецкий, Бологовский и Кесовогорский районы.

Ежегодно в Тверской области укрепляется система государственной поддержки агропромышленного комплекса. Только в 2021 году общая сумма господдержки составила свыше 1 млрд рублей. Средства выделяются на развитие животноводства, растениеводства, поддержку малых форм хозяйствования на селе, создание комфортных условий жизни на сельских территориях.

Главой региона поставлена задача по своевременному доведению мер господдержки до аграриев.

«Поддержка отрасли у нас увеличивается ежегодно, но необходимо повысить эффективность и концентрацию поддержки на ключевых отраслях. Это растениеводство и животноводство. Также важно сконцентрироваться на непосредственной работе с самими сельхозтоваропроизводителям. Такая задача будет стоять перед главами муниципальных образований», - подчеркнул Игорь Руденя, комментируя тему представителям СМИ после заседания Правительства.

Пресс-служба Правительства Тверской области