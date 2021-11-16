Владимир Путин поручил создать единый проект развития общественного транспорта

Президент Владимир Путин поручил федеральному правительству сформировать к 1 июня 2022 года единый проект развития общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Перечень поручений, который включает тему общественного транспорта, глава государства утвердил по итогам заседания Президиума Госсовета Российской Федерации «О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года»., состоявшегося 19 октября. Напомним, в заседании принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, который накануне на подготовительном семинаре-совещании в Москве модерировал работу дискуссионной площадки по модернизации пассажирских перевозок. На самом заседании глава Верхневолжья обратил внимание, что реализуемым в регионах проектам по обновлению общественного транспорта необходимо придать общефедеральный статус.

«При таком подходе мы будем видеть эффективность проекта, сможем добавить дополнительные мероприятия, например, модернизацию инфраструктуры общественного транспорта», – подчеркнул Игорь Руденя.

В поручении Владимира Путина говорится, что единый проект развития общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры должен быть сформирован к 1 июня 2022 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на основе действующих программ (проектов) развития пассажирского транспорта. При этом, в соответствии с поручением, в документе следует предусмотреть «меры по поддержке привлечения инвестиций в развитие общественного транспорта, механизмы субсидирования за счет средств федерального бюджета (в том числе предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на погашение процентов по кредитам) части затрат на обновление в соответствии с экологическими требованиями подвижного состава и инфраструктуры городского и пригородного пассажирского транспорта в целях обеспечения для всех субъектов Российской Федерации доступности обновления пассажирского транспорта и инфраструктуры».

Напомним, в 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. На заседании Президиума Госсовета многие участники отметили успешный опыт реализации проекта в Верхневолжье. Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории пяти агломераций, где проживает треть населения Тверской области – в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда. Планируется, что в перспективе новая модель охватит все муниципальные образования.