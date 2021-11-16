Школьников Тверской области приглашают к участию в конкурсе по 3D моделированию и прототипированию

Школьников Тверской области до 17 лет включительно приглашают принять участие в межрегиональном конкурсе по 3D моделированию и прототипированию шахматной фигуры «Медведь».

Задачи конкурса - популяризация 3D технологий, развитие у школьников инженерно-технических компетенций, выявление и поддержка детей, проявивших способности в области технического творчества.

«Развитие технического творчества детей является одной из приоритетных задач системы регионального образования, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Наша цель – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности».

Мероприятие организовано детским технопарком «Кванториум» совместно с общественной организацией «Патриоты Твери» и Федерацией шахмат Тверской области.

В 1985 году в Твери (Калинине) был придуман вариант шахмат – «Медвежьи шахматы». От обычных эти шахматы отличаются стоклеточной доской и новой фигурой Медведь.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый – включает в себя создание 3Д модели шахматной фигуры «Медведь», которая должна быть связана с одноименным представителем из мира животных. Второй этап – это создание четырех шахматных фигур (две белые, две чёрные) с использованием устройств вывода трехмерных моделей.

Для участия в конкурсе необходимо отправить 3Д модель в формате STL или OBJ, а также заполненную заявку на электронную почту andrey@kvantorium69.ru до 29 декабря 2021 года.

Готовые шахматные фигуры отправляются до 24 января 2022 года по адресу: 170100, город Тверь, переулок Студенческий, дом 28. Получатель: детский технопарк «Кванториум».

Победители конкурса будут награждены призами.

Пресс-служба Правительства Тверской области