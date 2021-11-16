Молодая семья из Тверской области приняла участие в награждении на Всероссийском конкурсе «Семья года – 2021»

В Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года - 2021». В этом году лауреатами конкурса стали 85 семей, но на торжественную часть организаторы пригласили лишь пять семей-победительниц, среди которых Илья и Ольга Снежковы из Лихославльского района Тверской области, ставшие лучшими в номинации «Молодая семья».

Семья Снежковых отправилась представлять Верхневолжье на Всероссийский конкурс после победы на региональном этапе отбора.

«Хочу поблагодарить вас за важный выбор в жизни – в пользу крепкой, большой и дружной семьи. За сохранение семейных традиций нашего народа. Очень важно, что для вас настоящим счастьем является рождение детей. Основа материнства и отцовства - в воспитании в детях трудолюбия, отзывчивости, уважения к старшим, любви к своей родной земле и стране», – подчеркнул Игорь Руденя на церемонии награждения победителей.

Илья и Ольга Снежковы вместе со студенческой скамьи. Свой брак молодые люди зарегистрировали 26 августа 2006 года. В 2010 году у пары родилась дочь Алина, через четыре года – сын Матвей. В этом году Снежковы стали многодетными родителями – недавно в семье родился третий ребенок.

Илья и Ольга – большие поклонники спорта. Глава семьи - тренер по лыжным гонкам в комплексной спортивной школе Олимпийского резерва №1 города Тверь, обладатель множества спортивных наград.

В 2017 году по инициативе Ильи Снежкова впервые состоялся районный лыжный фестиваль «Снежок» среди детей дошкольного возраста. Теперь это традиционное мероприятие в Лихославльском районе. Также семья входит в состав организаторов и судей районного фестиваля спорта и туризма «Лихофест». Кроме того, при участии Ильи Снежкова проходят областные соревнования по лыжным гонкам памяти легендарной 6-й роты ВДВ.

Конкурс «Семья года» проводится с 2016 года и является масштабным событием, объединяющим лучшие семьи России. По итогам конкурса формируется национальная книга-летопись, посвященная семьям-победителям.

На протяжении нескольких лет представители Тверской области после победы на региональном этапе становятся лучшими на всероссийском конкурсе. В 2017 году во Всероссийском конкурсе «Семья года» победила семья Боруленковых из Нелидово в номинации «Сельская семья». В 2018 году – семья Пажетновых из Торопецкого района в номинации «Золотая семья России». В 2019 году – семья Молчановых из Твери в номинации «Многодетная семья», а в 2020 году победителями всероссийского конкурса стали семья Акимкиных из Калининского района в номинации «Многодетная семья» и семья Киричук из Вышнего Волочка в номинации «Семья – хранитель традиций».

Пресс-служба Правительства Тверской области