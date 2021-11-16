В Торжке Тверской области открыт Центр цифрового образования «IT-куб». Это современная площадка развития детей и подростков, которая отличается инновационным форматом занятий и обеспечивает полное погружение школьников в сферу цифровых технологий.

Открытие Центра стало возможным благодаря участию региона в национальном проекте «Образование».

«Инновационные проекты в сфере образования должны решать задачи воспитания детей и молодёжи как современных, прогрессивно мыслящих людей, для которых приоритетом является дальнейшее развитие региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Центр рассчитан на посещение 400 детей от 7 до 18 лет. Там школьники смогут освоить востребованные языки программирования, научиться разрабатывать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность, конструировать роботов и управлять ими, работать в команде и креативно мыслить. Педагоги «IT-куба» прошли курсы повышения квалификации.

Уникальная атмосфера технического творчества даст возможность не просто изучать информационные технологии, а самостоятельно создавать программные проекты.

Торжок стал третьей площадкой, где заработал Центр цифрового образования «IT-куб». Ранее они были открыты в Твери и Удомле.

Планируется, что в 2022 году IT-кубы появятся в Кимрах и Вышнем Волочке.

Пресс-служба Правительства Тверской области