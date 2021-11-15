В Правительстве Тверской области обсудили госпрограмму по развитию промышленности

В Правительстве Тверской области продолжается работа по рассмотрению государственных программ Тверской области. 15 ноября на рабочей встрече, которую провел Губернатор Игорь Руденя, обсуждалась госпрограмма в сфере промышленности.

В числе основных направлений работы – создание благоприятных условий для развития промышленности, расширение рынков сбыта продукции, развитие кадрового потенциала промышленности, увеличение объема экспорта продукции промышленных предприятий. Планируется увеличивать инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств, повышать их индекс, а также оказывать поддержку в виде субсидий и льготных займов для развития действующих предприятий.

Также в числе задач, обозначенных в госпрограмме, – активизация политики импортозамещения в сфере потребительского рынка, повышение качества подготовки специалистов и усиление мер поддержки студентов среднего образования, создание новых востребованных образовательных программ, реализация мер по содействию в трудоустройстве выпускников и вовлечение предприятий в образовательные процессы посредством развития кластеров. ­

Кроме того, на рабочей встрече обсуждалось развитие в Верхневолжье производства строительных материалов. Игорь Руденя поручил региональному Министерству промышленности проработать варианты поддержки отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области