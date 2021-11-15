Бренд Верхневолжья «Пожарская котлета» вошел в число победителей конкурса «Вкусы России»

15 ноября в Минсельхозе России объявили победителей второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». 24 лучших бренда в восьми номинациях определила экспертная комиссия, а также жители страны в ходе народного голосования на сайте вкусыроссии.рф. Тверская область вошла в тройку победителей в номинации «Кулинарное наследие», где были представлены готовые блюда, кулинарные полуфабрикаты и изделия. Третье место жюри отдало бренду «Пожарская котлета».

Конкурс «Вкусы России» проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В 2021 году свои продовольственные бренды заявили более 700 участников из 84 регионов России. В прошлом году народное голосование проводилось среди 491 бренда из 79 субъектов страны, включая Тверскую область.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в конкурсе «Вкусы России» способствует продвижению местных товаров на российские рынки сбыта. Для производств это также возможность расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта.

Как отметил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, проект позволяет значительно повысить интерес к локальной отечественной продукции, сделать ее узнаваемой и тем самым создавать условия для дальнейшего развития данного сегмента.

В этом году Верхневолжье на конкурсе «Вкусы России» представляли бренды: «Морс Селигерский», «Тверской пряник», «Мясные чипсы», «Кашинский зефир», «Мука Верхневолжья», «Селигерский Иван-чай», «Макароны Верхневолжья», «Тверские баранки», «Тверские сушки», «Мармелад Верхневолжья», «Вода «Кашинская», «Лимонад Верхневолжья», «Хлеб Верхневолжья», «Квас Верхневолжья», «Пожарская котлета», «Мороженое Верхневолжья», «Сыры Верхневолжья», «Вода Верхневолжья», «Лимонад Селигерский», «Пельмени Верхневолжья», «Молоко Верхневолжья». Интересы тверских производителей представляла Ассоциация туризма Тверской области.

Бренд «Пожарская котлета» знаменит на всю Россию. Начиная с 1826 года в письмах и путевых заметках многих известных в истории лиц, проезжавших через Торжок, встречается упоминание о гостинице Пожарских и одноименных котлетах, как о самом известном трактирном блюде на главной дороге России.

Гостиница становится известной на всю Россию благодаря Пушкину – поэт неоднократно посещал Торжок и останавливался здесь. Ему очень понравились именно котлеты, о чем он написал своему другу С.А. Соболевскому:

«На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай

И отправься налегке».

В гостинице также останавливались Жуковский, Гоголь, Белинский, Тургенев и другие известные люди. Котлеты пробовал сам император Николай I, и впоследствии неоднократно приглашал Дарью Пожарскую готовить для царского стола. Рецепт знаменитых котлет дошел до современников благодаря «Альманаху гастронома» И. Радецкого 1853 года. Именно рецепт из этой книги является основой для приготовления пожарских котлет в наши дни.

Ежегодно в Торжке проходит гастрофестиваль «У Пожарского в Торжке», посетители которого могут попробовать пожарскую котлету и другие блюда русской кухни.

Пресс-служба Правительства Тверской области