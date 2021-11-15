На заседании Правительства Тверской области подведут итоги сезонных сельскохозяйственных работ и результаты работы АПК в 2021 году

Итоги сезонных сельскохозяйственных работ и предварительные результаты работы всего агропромышленного комплекса Тверского региона в 2021 году рассмотрят на заседании регионального Правительства, которое 16 ноября проведет Губернатор Игорь Руденя.

Наращивание потенциала агропромышленного комплекса – одна из ключевых задач в развитии экономики Верхневолжья.

«В ближайшие пять лет приоритетные для нас направления в АПК – молочное и мясное животноводство, растениеводство, развитие льняного комплекса, – обозначил Губернатор Игорь Руденя. – Наряду с развитием агрохолдингов реализуются меры поддержки малого и среднего бизнеса, что будет способствовать расширению географии комплексного развития сельских территорий Тверской области».

На заседании представят прогнозы по объемам производства продукции АПК, в том числе за счет реализации крупных инвестиционных проектов.

В настоящее время в сельском хозяйстве региона реализуется и планируется к реализации 20 инвестпроектов на общую сумму 64 млрд рублей. Заявлено создание более 3700 новых рабочих мест.

Также на заседании областного Правительства рассмотрят вопросы здравоохранения, поддержки образовательных организаций, обеспечения жильем молодых семей региона и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области