Президенту Путину доложили о сроках строительства Северного обхода Твери

Северный обход Твери будет построен до конца 2023 года. Об этом Президенту Владимиру Путину доложил председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко на сегодняшней встрече в Кремле.

Руководитель «Автодора» назвал открытую два года назад трассу М11 «Нева», частью которой должен стать Северный обход Твери, самым успешным проектом госкомпании.

«Самым главным достижением, Владимир Владимирович, я считаю, первым значимым успехом не только для госкомпании, а вообще в целом для дорожного строительства в стране было строительство трассы Москва – Санкт-Петербург: более 606 километров построили и два года назад её сдали. На сегодняшний день нет ни одного перекрёстка, ни одного пересечения в одном уровне. Есть маленький кусочек [для достройки] – обход Твери. Мы планируем, что к концу 2023 года мы его обязательно построим, и тогда у нас будет первая трасса в Российской Федерации, соединяющая две столицы. Мы, кстати, все узкие места, которые у нас там были, расшили – сейчас скорость движения [составляет] 130 километров в час. Причём с допусками, которые сегодня есть, мы понимаем, что от Москвы до Питера можно доехать за пять часов совершенно спокойно», – рассказал Владимиру Путину Вячеслав Петушенко.

Напомним, 3 ноября строительство в Тверской области третьего этапа трассы М11 «Нева» обсуждалось на совещании в региональном правительстве, которое губернатор Игорь Руденя провел с председателем правления «Автодора» Вячеславом Петушенко. На совещании рассмотрены варианты обустройства развязок и съездов в районе Твери в направлении городов Кимры, Бежецк и других населенных пунктов. Также обсуждалось развитие сервисных зон, заправочных комплексов.

«У нас создается новый транспортный коридор, который будет являться основой для развития северо-востока области. Трасса Тверь-Бежецк-Весьегонск – М11 создаст прямой выезд на трассу для наших крупных предприятий и поможет разгрузить Тверь, Калининский район от грузового транспорта», – сказал глава региона.

По мнению Игоря Рудени, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных и логистических проектов северо-востока области.

Проектное решение подразумевает строительство четырехполосного участка длиной более 62,3 км. На обходе будут обустроены пункты взимания платы, площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями. В рамках создания обхода предполагается строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 км. Значимым объектом на новом участке станет мост через реку Волга (на 155-ом км) длиной более 1 км.

Также ранее сообщалось, что средства на строительство Северного обхода Твери будут выделены из Фонда национального благосостояния и федерального бюджета.