Школьники из Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Трое школьников из Тверской области одержали победу в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена». Это Александр Гриченко (средняя школа №12, г. Вышний Волочёк), Анна Цветкова (гимназия №8, г. Тверь), а также Анастасия Петрова (гимназия №12, г. Тверь).

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». К финалистам и победителям «Большой перемены» обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Дорогие друзья! У вас сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. И это очень важно, ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны. Такие успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который даёт участие в «Большой перемене», послужит для них твёрдой опорой»,- отметил Владимир Путин.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие мероприятия позволяют молодежи Верхневолжья проявить себя, продемонстрировать инициативность, активную жизненную позицию.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает глава региона.

Финальные испытания конкурса «Большая перемена» прошли в международном детском центре «Артек». Всего в этом году в конкурсе приняли участие 2,5 млн ребят из разных уголков страны, в финале за победу боролись свыше 1000 человек.

Победителей определяли по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов. Ребятам предлагались задания по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество.

Пресс-служба Правительства Тверской области