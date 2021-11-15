В Тверской области прививку против коронавируса сделали свыше 517 тысяч человек

Жители Верхневолжья могут вакцинироваться от коронавируса в клинике Тверского государственного медицинского университета. Там прививочный пункт был открыт 1 сентября этого года. За это время иммунизацию здесь прошли около 500 человек.

Пункт вакцинации расположен по адресу Санкт-Петербургское шоссе, д.115, корпус 1. Вакцинация осуществляется по предварительной записи по номеру телефона 8(4822) 57-11-11. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Всего на данный момент в Верхневолжье иммунизацию прошли 517 232 человека, в том числе 185 300 – жители региона старше 60 лет.

В регионе функционирует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Кроме того, жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад. Еще 2 мобильных пункта вакцинации работают в Твери на 16 площадках.

Пункты мобильной вакцинации работают по графику с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00. 15 ноября они находятся на площадке около ДК «Металлист» по адресу Санкт-Петербургское шоссе д.39, а также в микрорайоне «Мамулино» на улице Георгиевская, д.12.

16 и 17 ноября мобильные пункты вакцинации будут работать в микрорайоне «Радужный» около ТЦ «Маяк» и в микрорайоне «Брусилово» по адресу ул. Оснабрюкская, д. 26.

Для вакцинации при себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача. График работы мобильных пунктов можно посмотреть по ссылкам: https://www.instagram.com/p/CVLGSR5oBNR/?utm_source=ig_web_copy_link

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Записаться на прививку в стационарных пунктах вакцинации можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи прививку можно сделать в тверских торговых центрах «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, «Рубин» на проспекте Калинина и «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Пресс-служба Правительства Тверской области