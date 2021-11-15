15 ноября Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти региона.

Рассмотрены обращения граждан, касающиеся кадрового обеспечения системы здравоохранения Тверской области, а также предоставления выплат семьям с детьми.

В частности, с 1 апреля этого года изменился порядок назначения пособий на детей от 3 до 7 лет, до сих пор у жителей возникают вопросы, связанные с оформлением выплаты. В Тверской области эта мера поддержки ежемесячно оказывается более 34,5 тыс. человек. Подробную информацию можно посмотреть по ссылке: https://minsemya.tverreg.ru/novosti/?ELEMENT_ID=169222

Пресс-служба Правительства Тверской области