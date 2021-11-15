Останки более 700 воинов, погибших в Великую Отечественную войну, подняты поисковиками Тверской области в 2021 году

Представители поисковых объединений Тверской области, юнармейцы приняли участие в закрытии региональной Вахты Памяти-2021. Площадкой события стал Музей Калининского фронта в поселке Эммаусс под Тверью.

Всего в 2021 году на территории Тверской области в рамках региональной Вахты Памяти работали 53 поисковых отряда.

«Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Вахта Памяти – наша дань уважения людям, которые отдали свои жизни за победу в войне. С каждым годом поисковое движение растет, все больше молодых людей присоединяется к отрядам. Дорогого стоит, что сегодня молодежь продолжает это великое дело».

На закрытии Вахты Памяти-2021 прошёл торжественный митинг, церемония возложения цветов к воинскому захоронению. Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших защитников Родины.

В 2021 году тверские поисковики обнаружили останки 716 солдат и офицеров Красной армии, было найдено 103 медальона и 18 именных вещей. Установлены имена 43 воинов, найдено 19 родственников.

В 11 муниципальных образованиях прошли траурные мероприятия по захоронению останков 2245 красноармейцев.

Поисковая работа в Тверской области ведётся с 1988 года. За это время земле были преданы более 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено свыше 5100 имен без вести пропавших воинов.

Ежегодным масштабным событием является международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В этом году за две недели ее работы обнаружены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, найдены 34 медальона, из них 15 прочитаны, установлена связь с родственниками семи бойцов. В экспедиции приняли участие более 700 поисковиков из 32 субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области