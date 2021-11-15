В Тверской области завершено строительство объектов газификации в поселке Фирово, Калининском, Рамешковском, Осташковском и Старицком районах

В Тверской области завершено строительство межпоселкового газопровода от села Киверичи до деревни Алешино Рамешковского района (2 этап), внутрипоселковых газовых сетей в поселке Фирово (2 этап), в деревне Старо-Ямская Старицкого района, в деревне Новая Слобода Калининского района, деревнях Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, М.Ронское, Б.Ронское в Осташковском районе, межпоселкового газопровода д. Славное – д. Савкино – д. Бочарниково – д. Тестово. Это объекты региональной Адресной инвестиционной программы (АИП).

По АИП в 2021-м сдадут еще внутрипоселковые сети в поселках Жарковский и Молоково. Планируется также обеспечить газоснабжение жилого фонда и перспективных участков в районе деревень Алексеевское, Гришкино и деревни Скулино Кимрского района.

Кроме того, в этом году будет завершено строительство распределительных сетей в деревне Благуново Калязинского района, внутрипоселковых сетей в поселке Гузятино Бологовского района, разводящих сетей в деревне Тихорево Рамешковского района.

В 2020 году Тверская область в соответствии с поручением Президента Российской Федерации подписала с Газпромом программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. По ней в 2021-м в регионе вводят 209 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2700 домов и квартир.

«Программа газификации Верхневолжья стала одной из наиболее масштабных. Это наш шанс привести газ в каждый район области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.

Пресс-служба Правительства Тверской области