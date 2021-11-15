ФК «Тверь» стал победителем в своей подгруппе по итогам осенней части Первенства России в ФНЛ-2

Футбольный клуб «Тверь» стал победителем осенней части новой формулы Первенства России в ФНЛ-2. Коллектив под руководством Вадима Гаранина в 18 матчах одержал 12 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел всего одно поражение. Заключительная игра 2021 года прошла накануне в Москве с ФК «Красава» и завершилась ничьей.

Начало матча ознаменовалось игровым преимуществом со стороны хозяев поля, однако боевого настроя футболистов «Красавы» хватило лишь на первые 10 минут. Затем полный контроль над игрой захватили игроки ФК «Тверь», которые не только с большим преимуществом владели мячом, но и создавали опасные моменты у чужих ворот. Концовка поединка прошла в обоюдоострой борьбе, однако отметиться голом игроки обеих команд так и не смогли.

По итогам первой половины сезона лучшим бомбардиром ФК «Тверь» стал Игорь Турсунов, забивший этой осенью 9 голов.

Весенняя часть турнира, согласно календарю соревнований, начнется 2 апреля 2022 года, тверские футболисты сразятся за медали ФНЛ-2. Команде предстоит сыграть с 6 лучшими коллективами из подгруппы 2 – ярославским «Шинником», столичными «Динамо-2» и «Локомотив-Казанка», красноярским «Енисеем-2», а также «Муромом» и «Волной» из Нижегородской области.

До конца ноября команда из Твери продолжит тренировки в областной столице. Затем футболистов ждет отпуск, после которого начнется подготовка к возобновлению турнира.

По итогам первого этапа первенства ФНЛ-2 ФК «Тверь» в своей подгруппе на одно очко опередил своего ближайшего соперника – команду «Ленинградец», третье место с отставанием от лидера в 10 турнирных баллов занял ФК «Красава».

Пресс-служба Правительства Тверской области