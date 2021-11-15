Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» с темой продолжения восстановительных работ в Спасо-Преображенском соборе в Твери

Губернатор Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с обсуждением дальнейших строительных и отделочных работ в возрождаемом Спасо-Преображенском соборе в Твери. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи главы региона с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием в Тверском епархиальном управлении. В настоящее время в храме начинаются работы по монтажу теплового узла и обустройству системы отопления. Планируется дальнейшая отделка помещений, проведение других работ, включая благоустройство прилегающей территории.

Также подробно обсуждалось внутреннее убранство собора. Здесь появятся росписи, планируется сделать подсветку. Также рассмотрен вопрос размещения в храме икон, которые исторически находились здесь. Они могут быть переданы в Спасо-Преображенский собор из других храмов Верхневолжья и из запасников Тверского императорского путевого дворца.

Напомним, возрождение святыни на историческом месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор». 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия