Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Виктора Федоровича Гусакова

14 ноября ушел из жизни генерал-майор милиции в отставке Виктор Федорович Гусаков, который возглавлял Управление МВД России по Тверской области с 1990 по 1996 годы. Соболезнования родным и близким Виктора Федоровича выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Виктор Федорович был человеком с сильным характером, истинным патриотом, посвятившим себя служению Отечеству и нашему народу. Возглавив Управление МВД России по Тверской области в один из самых сложных периодов в истории нашей страны, Виктор Федорович стал примером мужества, верности долгу и Закону, защиты интересов региона и его жителей. В наших сердцах, в истории правоохранительных органов и всей Тверской области Виктор Федорович Гусаков навсегда останется Профессионалом, Человеком и Гражданином с большой буквы», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

За время работы Виктор Федорович внес существенный вклад в улучшение организации работы по охране общественного порядка. Благодаря ему в 1992 году была создана областная ветеранская организация, куда вошли пенсионеры органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы и других структур в системе МВД.

Пресс-служба Правительства Тверской области