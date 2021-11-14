Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 69 338 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 427 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 515 378 человек, за последние сутки – 1528 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 243 412, в том числе за последние сутки их проведено 2916.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 82 265 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1948 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 28 731
Конаковский район 6360
Ржев 4645
Калининский район 3756
Вышневолоцкий городской округ 3404
Торжок 2688
Кимры 2487
Кашинский городской округ 1805
Бологовский район 1803
Старицкий район 1758
Осташковский городской округ 1740
Бежецкий район 1723
Калязинский район 1630
Лихославльский район 1549
Нелидовский городской округ 1472
Максатихинский район 1176
Торопецкий район 1142
Западнодвинский муниципальный округ 1142
Оленинский муниципальный округ 1023
Кувшиновский район 984
Рамешковский район 927
Весьегонский муниципальный округ 891
Торжокский район 887
Зубцовский район 808
Андреапольский муниципальный округ 748
Селижаровский муниципальный округ 745
Ржевский район 708
Спировский район 679
Кимрский район 502
Сонковский район 501
Пеновский муниципальный округ 494
ЗАТО Озёрный 479
Кесовогорский район 453
Краснохолмский муниципальный округ 438
Сандовский муниципальный округ 435
Фировский район 418
Бельский район 406
Лесной муниципальный округ 233
Молоковский район 229
Жарковский район 232
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области