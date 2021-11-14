Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 69 338 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 427 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 515 378 человек, за последние сутки – 1528 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 243 412, в том числе за последние сутки их проведено 2916.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 82 265 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1948 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 28 731

Конаковский район 6360

Ржев 4645

Калининский район 3756

Вышневолоцкий городской округ 3404

Торжок 2688

Кимры 2487

Кашинский городской округ 1805

Бологовский район 1803

Старицкий район 1758

Осташковский городской округ 1740

Бежецкий район 1723

Калязинский район 1630

Лихославльский район 1549

Нелидовский городской округ 1472

Максатихинский район 1176

Торопецкий район 1142

Западнодвинский муниципальный округ 1142

Оленинский муниципальный округ 1023

Кувшиновский район 984

Рамешковский район 927

Весьегонский муниципальный округ 891

Торжокский район 887

Зубцовский район 808

Андреапольский муниципальный округ 748

Селижаровский муниципальный округ 745

Ржевский район 708

Спировский район 679

Кимрский район 502

Сонковский район 501

Пеновский муниципальный округ 494

ЗАТО Озёрный 479

Кесовогорский район 453

Краснохолмский муниципальный округ 438

Сандовский муниципальный округ 435

Фировский район 418

Бельский район 406

Лесной муниципальный округ 233

Молоковский район 229

Жарковский район 232

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области