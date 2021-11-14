Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 ноября 2021 г.

posted by Максим Малахов on вс, 11/14/2021 - 15:55

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 69 338 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 427 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 515 378 человек, за последние сутки – 1528 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 243 412, в том числе за последние сутки их проведено 2916.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 82 265 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1948 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 28 731

 

Конаковский район 6360

 

Ржев 4645

 

Калининский район 3756

 

Вышневолоцкий городской округ 3404

 

Торжок 2688

 

Кимры 2487

 

Кашинский городской округ 1805

 

Бологовский район 1803

 

Старицкий район 1758

 

Осташковский городской округ 1740

 

Бежецкий район 1723

 

Калязинский район 1630

 

Лихославльский район 1549

 

Нелидовский городской округ 1472

 

Максатихинский район 1176

 

Торопецкий район 1142

 

Западнодвинский муниципальный округ 1142

 

Оленинский муниципальный округ 1023

 

Кувшиновский район 984

 

Рамешковский район 927

 

Весьегонский муниципальный округ 891

 

Торжокский район 887

 

Зубцовский район 808

 

Андреапольский муниципальный округ 748

 

Селижаровский муниципальный округ 745

 

Ржевский район 708

 

Спировский район 679

 

Кимрский район 502

 

Сонковский район 501

 

Пеновский муниципальный округ 494

 

ЗАТО Озёрный 479

 

Кесовогорский район 453

 

Краснохолмский муниципальный округ 438

 

Сандовский муниципальный округ 435

 

Фировский район 418

 

Бельский район 406

 

Лесной муниципальный округ 233

 

Молоковский район 229

 

Жарковский район 232

 

Удомельский городской округ 34

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области