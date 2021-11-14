В 2021 году всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл пройдет в декабре

Школьников Тверской области приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры #БумБатл. Она проходит в рамках поддержки национального проекта «Экология», согласно которому, к 2024 году на переработку должно направляться не менее 50% твердых коммунальных отходов (ТКО). Макулатура, являясь ценным для переработки сырьем, сегодня занимает пятую часть в общем потоке ТКО.

В основе акции #БумБатл – не просто соревнование по количеству сдаваемого бумажного сырья, но и запуск челленджа в социальных сетях за возможность лично пообщаться с кумирами школьников. Организаторы направили предложения поддержать акцию популярным среди молодежи блогерам, которые готовы будут включиться условный «бумажный батл» за возможность онлайн-встречи с ними.

Для участия в акции необходимо собрать макулатуру и принести ее в школу, выложит фото- или видеопост про акцию с хештегом #бумбатл в Instagram или TikTok и отметить в нём аккаунт своего кумира. Затем необходимо зарегистрироваться и оставить заявку на участие на сайте акции: https://xn--80aba5bc2bd.xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/. Старт сбора запланирован на 5 декабря.

В 2020 году в акции приняли участие более 385 тысяч школьников из 67 регионов России, которые за две недели собрали более 600 тонн макулатуры. По заявлению организаторов, в 2021 году #БумБатл должен стать семейной акцией, объединив участников самого юного возраста и взрослого поколения. По итогам акции будут определены самые результативные школы, вузы и компании страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области