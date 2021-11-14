Экскурсовод из Тверской области стала победителем всероссийской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия» с проектом об истории города Ржева

Подведены итоги II всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия». На конкурс приглашали молодых людей, готовых предложить идеи и проекты для развития своего региона. В число победителей проекта – а это всего 10 человек – вошла представительница Тверской области, экскурсовод из Твери Анастасия Малинкина.

Поддержка, развитие творческого и профессионального потенциала молодежи в знаковых отраслях экономики, содействие в реализации инициатив – в числе приоритетных направлений для тверского региона, обозначенных Губернатором Игорем Руденей. Одно из них – туриндустрия.

Анастасия Малинкина, ранее – победитель конкурса «Мастера гостеприимства 2021», провела для участников экспедиции лекцию «Альтернативная история Ржева: старообрядцы, пастила и голуби».

«Проект по Ржеву один из моих самых любимых: это замечательный город с яркой историей. Тем более сами жители отзывались очень тепло о городской истории и с удовольствием рассказывали местные байки. И все эти рассказы я решила собрать воедино в экспедиции. О старообрядцах и чудом сохранившемся старообрядческом дореволюционном храме, о голубятнях и голубином сердце, о чудесных пряничных традициях и пастиле. О том, какие истории скрывают правый берег Волги и городской герб», – поделилась экскурсовод.

Именно просветительский и этнокультурный туризм стал основной тематической линией экспедиции в новом сезоне. Напомним, первый сезон был запущен в 2020 году в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России. Их провели лекторы из 85 субъектов страны.

На этот раз свои онлайн-лекции об объектах и маршрутах этнотуризма в России представили педагоги-новаторы, специалисты сферы туризма и государственной национальной политики, представители НКО, отобранные на основе всероссийского конкурса-смотра. Всего во втором сезоне прошли 60 лекций об этнокультурных объектах и маршрутах всех федеральных округов России. Путешествие 2021 года продлилось 25 дней и объединило более 1 миллиона зрителей – школьников, студентов и всех заинтересованных жителей из 85 регионов России.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Пресс-служба Правительства Тверской области