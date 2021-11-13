В Твери назовут лучших молодых танцоров Верхневолжья

13 ноября Тверской областной Дом народного творчества проводит финал конкурса хореографических коллективов «Танцующее поколение» в номинациях «Молодежная современная хореография» и «Уличный танец». В нем принимают участие ведущие коллективы региона.

В четырех межмуниципальных отборочных этапах конкурса участвовало более 400 танцоров. В итоге в финал вышли 17 хореографических коллективов из восьми муниципалитетов: Сандовского, Краснохолмского и Весьегонского муниципальных округов, городов Тверь, Торжок, Ржев и Торопецкого района.

Лучших в финале выберут эксперты жюри – квалифицированные деятели хореографического искусства, балетмейстеры и хореографы, руководители танцевальных коллективов Верхневолжья.

После просмотра конкурсных программ и награждения победителей запланирована творческая лаборатория для руководителей коллективов.

Областной конкурс «Танцующее поколение» проходит в рамках проекта «Жизнь – творчество, творчество – жизнь» и посвящен 85-летию со дня основания Тверского областного Дома народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области