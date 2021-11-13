Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 398 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 68 911 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 469 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 513 165 человек, за последние сутки – 4006 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 240 496, в том числе за последние сутки их проведено 5628.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 81 866 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1941 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 28 572

Конаковский район 6319

Ржев 4616

Калининский район 3739

Вышневолоцкий городской округ 3392

Торжок 2675

Кимры 2476

Кашинский городской округ 1800

Бологовский район 1788

Старицкий район 1748

Осташковский городской округ 1730

Бежецкий район 1711

Калязинский район 1626

Лихославльский район 1543

Нелидовский городской округ 1464

Максатихинский район 1175

Торопецкий район 1142

Западнодвинский муниципальный округ 1128

Оленинский муниципальный округ 1020

Кувшиновский район 982

Рамешковский район 925

Весьегонский муниципальный округ 890

Торжокский район 881

Зубцовский район 808

Андреапольский муниципальный округ 743

Селижаровский муниципальный округ 745

Ржевский район 707

Спировский район 677

Кимрский район 500

Сонковский район 498

Пеновский муниципальный округ 494

ЗАТО Озёрный 479

Кесовогорский район 452

Краснохолмский муниципальный округ 438

Сандовский муниципальный округ 432

Фировский район 417

Бельский район 406

Лесной муниципальный округ 233

Молоковский район 229

Жарковский район 232

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области