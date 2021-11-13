Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 398 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 68 911 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 469 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 513 165 человек, за последние сутки – 4006 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 240 496, в том числе за последние сутки их проведено 5628.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 81 866 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1941 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 28 572
Конаковский район 6319
Ржев 4616
Калининский район 3739
Вышневолоцкий городской округ 3392
Торжок 2675
Кимры 2476
Кашинский городской округ 1800
Бологовский район 1788
Старицкий район 1748
Осташковский городской округ 1730
Бежецкий район 1711
Калязинский район 1626
Лихославльский район 1543
Нелидовский городской округ 1464
Максатихинский район 1175
Торопецкий район 1142
Западнодвинский муниципальный округ 1128
Оленинский муниципальный округ 1020
Кувшиновский район 982
Рамешковский район 925
Весьегонский муниципальный округ 890
Торжокский район 881
Зубцовский район 808
Андреапольский муниципальный округ 743
Селижаровский муниципальный округ 745
Ржевский район 707
Спировский район 677
Кимрский район 500
Сонковский район 498
Пеновский муниципальный округ 494
ЗАТО Озёрный 479
Кесовогорский район 452
Краснохолмский муниципальный округ 438
Сандовский муниципальный округ 432
Фировский район 417
Бельский район 406
Лесной муниципальный округ 233
Молоковский район 229
Жарковский район 232
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области