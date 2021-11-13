В Тверской области продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением антиковидных мер

В Тверской области продолжаются рейды по контролю за обеспечением соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Очередная проверка была проведена представителями регионального Министерства контрольных функций совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора Тверской области в Конаковском районе.

В ходе контрольных мероприятий было осмотрено две точки общепита –проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов для показаний термометрии, соблюдение социальной дистанции, масочного режима сотрудниками и посетителями.

За нарушение данных требований составляется протокол по статье 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. Оно влечет за собой наложение административного штрафа в крупных размерах или приостановление деятельности на определенный срок.

«По итогам проверки серьезных нарушений выявлено не было. Рециркуляторы, средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве, проводится дезобработка и термометрия. Все меры по профилактике коронавирусной инфекции соблюдаются. Было сделано небольшое замечание по расстановке столов, но оно было устранено в процессе проверки», – рассказала и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора Тверской области в Конаковском районе Юлия Широкова.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Специалисты отмечают, что в настоящее время увеличивается количество заболевающих covid-19 среди работающего населения. В связи с этим в Верхневолжье расширен перечень категорий граждан для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.

Обязательная иммунизация введена для коллективов предприятий и организаций с численностью работников более 100 человек, оказывающих финансовые и страховые услуги, осуществляющих курьерскую деятельность, для сотрудников почтовой связи, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, сферы бытовых услуг.

Постановление распространяется на работников организаций, занимающихся культурными, досуговыми, развлекательными и иными мероприятиями, а также предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области