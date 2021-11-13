Тверская область проводит Куницынские чтения

13 ноября в Сонковском районе проходят Х Межрегиональные Куницынские чтения. Традиционным местом проведения мероприятия является село Кой – родина выдающегося просветителя права ХХ века Александра Петровича Куницына.

Тематика чтений в этом году посвящена преемственности развития российского общества, и приурочена к 300-летию окончания Северной войны и началу строительства церкви Живоначальной Троицы в селе Кой, 500-летию святого преподобного Макария Калязинского, 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского, 238-летию со дня рождения Александра Петровича Куницына, а также 210-летию открытия Царскосельского лицея.

В рамках чтений участникам предстоит доказать на примере российских деятелей, что основой России является общество, созданное верой и созиданием.

Программа мероприятия начинается в 10.00 со службы в церкви Живоначальной Троицы. Открытие чтений – в 12.00.

Куницынские чтения с 2021 года входят в проект «Арт-деревня Кой» и проводятся при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Александр Петрович Куницын – профессор нравственных наук, сторонник естественного права, просветитель государственных преобразований в области права и экономики. Александр Петрович преподавал в Царскосельском лицее и был одним из любимых учителей Александра Сергеевича Пушкина.

Пресс-служба Правительства Тверской области