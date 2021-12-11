Централизация скорой медицинской помощи завершена в Тверской области

В Тверской области завершен процесс централизации подразделений скорой медицинской помощи в единую систему управления. Главная цель – создание в Верхневолжье современной и оперативной службы СМП. Вопрос обсуждался на совещании о развитии регионального здравоохранения, которое 12 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

В результате централизации объединены три станции и 33 отделения скорой медицинской помощи в районах области. Также в единую структуру вошел Центр медицины катастроф. Внедрены единые алгоритмы оказания скорой и неотложной помощи под началом диспетчерского центра, обеспечен контроль за следованием и целевым использованием санитарного автотранспорта.

Игорь Руденя подчеркнул –в дальнейшем развитии службы СМП акцент важно делать на обновлении материально-технической базы станций, кадровом обеспечении. Результатом этой работы должно стать более оперативное реагирование на вызовы граждан, повышение качества оказания медицинской помощи.

Сейчас на подстанциях области работает 117 бригад. Для кадрового обеспечения в СМП активно привлекаются будущие медики. В 2021 году после прохождения практики трудоустроено 58 человек. В рамках целевого обучения будущим специалистам СМП с 2022 года будет предоставляться единовременная выплата.

При Тверском государственном медуниверситете открыта кафедра скорой медицинской помощи, где готовят ординаторов, медработников среднего звена, проводят профессиональную переподготовку и аккредитацию специалистов. Клинической базой для будущих и действующих медиков является учебный центр практических навыков, где есть современное симуляционное оборудование и тренажеры.

Обновляется парк автомобилей СМП. В сентябре 2021 года в муниципалитеты переданы 22 новых современных автомобиля. В прошлом году автопарк службы СМП Верхневолжья пополнили 50 машин, в 2019-ом – 17.

Еще одно направление работы – модернизация подразделений службы, дооснащение бригад оборудованием. В 2022 году запланировано строительство 11 модульных зданий и капитальный ремонт 10 учреждений. Образцом станет Ржевская подстанция скорой медицинской помощи, где завершается капитальный ремонт. Здесь создают комфортные условия для работы и отдыха специалистов, приводят в порядок здания гаражей.

Отдельно на совещании рассмотрена организация деятельности службы медицины катастроф в Тверской области. Обсуждалось создание эвакуационных бригад центра медицины катастроф для экстренной доставки людей в учреждения здравоохранения области.

В повестку также вошли вопросы развития санитарной авиации, обеспечения медикаментами учреждений здравоохранения Тверской области, льготных категорий граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области