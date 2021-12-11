В Тверском императорском дворце открылась выставка художественного фаянса «Во вкусе русской старины…»

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12 ноября в Восточной башне Тверского императорского дворца открылась выставка «Во вкусе русской старины…». В экспозиции представлены фаянс, живопись и графика из собрания Тверской областной картинной галереи.
«Сегодня Тверская картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение нашей молодежи к искусству», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Картинная галерея десятки лет знакомит зрителей с коллекцией художественного фаянса тверского завода Товарищества М.С. Кузнецова, который впоследствии был известен как Конаковский фаянсовый завод.
В экспозиции новой выставки представлены разнообразные традиционные орнаменты, позаимствованные из деревянной резьбы, вышивки, кружева, которые украшают произведения из фаянса.
Впервые представлены киот для иконы, выполненный в виде стилизованного резного оконного наличника, разнообразные декоративные элементы для церковного иконостаса и ваза «в русском стиле», которая выполнена в фаянсе, имитирующем белокаменную резьбу. Также на выставке можно увидеть произведения знаменитой на всю Россию «кузнецовской скульптуры» – мелкой пластики, украшающей интерьеры домов представителей разных слоев общества.
На экспозиции также размещены картины о русской жизни, которые были воплощены в художественном фаянсе мастерами завода М.С. Кузнецова. На выставке они дополнены живописными и графическими произведениями второй половины XIX – первой четверти ХХ веков из коллекции Тверской областной картинной галереи.
Выставка «Во вкусе русской старины…» открыта в Тверском императорском дворце по адресу: Тверь, ул. Советская, д.3.
Узнать дополнительную информацию или записаться на экскурсию можно по телефонам: (4822) 34-31-56 и 34-62-43.
Пресс-служба Правительства Тверской области