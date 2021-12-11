В Верхневолжье определены получатели стипендий имени В.В. Андреева и С.Я. Лемешева, стипендий и премий Губернатора Тверской области

В Верхневолжье определены молодые дарования, которые будут получать в 2021-2022 учебном году стипендии имени Василия Васильевича Андреева и имени Сергея Яковлевича Лемешева, а также стипендии и премии Губернатора Тверской области. Решение о назначении выплат принято на заседании Президиума регионального Правительства, которое 12 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

В этом году по решению главы региона размер стипендий и премий для молодых дарований увеличен.

«Развитие талантов – это труд, к этому необходимо прилагать усилия. Ребята, которые добиваются успехов, – молодцы, стараются, и мы должны мотивировать их не останавливаться на достигнутом. Наша талантливая молодежь, которая удостоена стипендий, хороший пример для других детей Тверской области», – считает Игорь Руденя.

Стипендии имени В.В.Андреева на 2021-2022 учебный год присуждены четырем студентам Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского – Елизавете Борисовой, Арсению Быстрову, Дарье Волощенко, Виктории Воробьёвой, а также шестерым учащимся детских школ искусств Верхневолжья по классам «балалайка», «домра», «баян» – Александру Бегунову (г. Тверь), Ивану Кирилину (г. Кимры), Дарье Кузнецовой (г. Тверь), Варваре Минеевцевой (г. Тверь), Кириллу Холоднову (г. Бежецк), Максиму Чернобривцу (г. Бежецк).

Ежемесячную стипендию имени С.Я. Лемешева будут получать студент Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Эдгар Багдасарян и воспитанница досугового центра п. Завидово Конаковского района Анна Кувшинова.

Размер ежемесячных стипендий им.В.В. Андреева и С.Я. Лемешева увеличен с 3000 рублей до 5000 рублей для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры, с 2100 рублей до 3500 рублей - для учеников детских школ искусств.

Получателями стипендий и премий Губернатора Тверской области ежегодно становятся 110 молодых дарований Верхневолжья. Это обучающиеся в возрасте от 10 до 25 лет включительно, особо отличившиеся в учебе и добившиеся общественного признания, лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.

Размер ежемесячных стипендий и премий Губернатора Тверской области увеличен с 1100 рублей до 3500 рублей для учащихся детских школ искусств, участников клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона; с 1500 рублей до 5000 рублей для студентов государственных профессиональных образовательных организаций. Размер премии Губернатора Тверской области увеличен с 7500 рублей до 10 000 рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области