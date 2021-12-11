Губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провели рабочую встречу о дальнейшем восстановлении Спасо-Преображенского собора в Твери

12 ноября Губернатор Игорь Руденя совместно с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием провел в Тверском епархиальном управлении рабочую встречу о продолжении строительных и отделочных работ в возрождаемом Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Твери.

В настоящее время в храме начинаются работы по монтажу теплового узла и обустройству системы отопления. Планируется дальнейшая отделка помещений, проведение других работ, включая благоустройство прилегающей территории.

Подробно обсуждалось внутреннее убранство собора. Здесь появятся росписи, планируется сделать подсветку. Также рассмотрен вопрос размещения в храме икон, которые исторически находились здесь. Они могут быть переданы в Спасо-Преображенский собор из других храмов Верхневолжья и из запасников Тверского императорского путевого дворца.

Возрождение святыни на историческом месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор». 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.

Пресс-служба Правительства Тверской области