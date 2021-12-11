В Тверской области продолжают обустраивать современные спортивные площадки

В Тверской области продолжается работа по развитию массового спорта, в частности, обеспечению населенных пунктов современной спортивной инфраструктурой. Так, новые спортплощадки установлены в Молоковском, Сонковском районах, а также Вышневолоцком городском округе.

В Верхневолжье особое внимание уделяется формированию современной инфраструктуры для развития массового и профессионального спорта, улучшению материально-технической базы учреждений отрасли, популяризации активного и здорового образа жизни.

«Новые объекты в этом году появятся практически во всех крупных муниципальных образованиях Верхневолжья. Мы формируем программу, куда войдут остальные районы Тверской области. Мы не забудем и про средние и малые населенные пункты, где люди также должны жить на достойном уровне и иметь возможности для занятий физической культурой», – отметил Игорь Руденя после заседания Правительства Тверской области, одним из вопросов которого стало развитие массового спорта в регионе.

В Молоково новый спортивный объект был открыт в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

«Высокотехнологичное резиновое покрытие под ногами, пластиковая крыша над головой, чтобы даже дождь не смог помешать спортсменам. Здесь есть тренажёры для тренировки практически всех групп мышц, занимаясь регулярно, можно значительно улучшить свою физическую подготовку», - отметил главный специалист отдела культуры, молодежной политики, туризма и спорта Администрации Молоковского района Дмитрий Беляков.

В Вышнем Волочке спортивная площадка появилась в рамках программы поддержки местных инициатив. На объекте - стена для лазания, дорожка на пружинах, барьеры, змейка, шагоходы и рукоходы со ступеньками и подвесными элементами. На данный момент ведется работа по установке систем видеонаблюдения и освещения.

«Как хорошо, что и для старших ребят сделали игровую зону, ведь мы же уже выросли из песочницы, – поделился один из юных жителей Вышнего Волочка. – Я пришел на скейт-площадку покататься на велосипеде и увидел по соседству скалодром, тарзанку и канатную дорогу».

В Сонково новый спортобъект установили на стадионе «Локомотив». Теперь местные жители могут ежедневно заниматься на различных уличных тренажёрах, которые рассчитаны на проведение занятий по силовой гимнастике и повышению общей физической подготовки.

«Создание доступных спортивных объектов, где физической культурой могли бы заниматься и подрастающее поколение, и взрослые, является ключевым условием для развития Тверской области и Сонковского района, а также привлечения населения региона к здоровому образу жизни», – сказал глава Сонковского района Андрей Гусев.

В 2021 году в регионе запущен проект по строительству школьных стадионов. Строятся 10 таких объектов (часть из них уже сданы): 4 стадиона в Твери на улицах Учительская, Паши Савельевой, Левитана и Соминка, еще по одному в Кимрах, Торжке, Осташкове, Нелидово, Старице и Калязине. Кроме того, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа возведут в Кашине и Ржеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области