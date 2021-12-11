Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 ноября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 68 442 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 464 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 509 167 человек, за последние сутки – 4561 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 234 868, в том числе за последние сутки их проведено 4933.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 81 468 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1932 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 28416

Конаковский район 6282

Ржев 4596

Калининский район 3725

Вышневолоцкий городской округ 3377

Торжок 2663

Кимры 2466

Кашинский городской округ 1798

Бологовский район 1776

Старицкий район 1736

Осташковский городской округ 1718

Бежецкий район 1701

Калязинский район 1622

Лихославльский район 1539

Нелидовский городской округ 1455

Максатихинский район 1174

Торопецкий район 1132

Оленинский муниципальный округ 1020

Западнодвинский муниципальный округ 1119

Кувшиновский район 976

Рамешковский район 921

Весьегонский муниципальный округ 890

Торжокский район 874

Зубцовский район 801

Андреапольский муниципальный округ 741

Селижаровский муниципальный округ 739

Ржевский район 704

Спировский район 675

Кимрский район 500

Сонковский район 498

Пеновский муниципальный округ 493

ЗАТО Озёрный 476

Кесовогорский район 452

Краснохолмский муниципальный округ 435

Сандовский муниципальный округ 431

Фировский район 416

Бельский район 405

Лесной муниципальный округ 232

Молоковский район 229

Жарковский район 231

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области