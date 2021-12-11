Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 ноября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 68 442 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 464 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 509 167 человек, за последние сутки – 4561 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 234 868, в том числе за последние сутки их проведено 4933.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 81 468 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1932 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 28416
Конаковский район 6282
Ржев 4596
Калининский район 3725
Вышневолоцкий городской округ 3377
Торжок 2663
Кимры 2466
Кашинский городской округ 1798
Бологовский район 1776
Старицкий район 1736
Осташковский городской округ 1718
Бежецкий район 1701
Калязинский район 1622
Лихославльский район 1539
Нелидовский городской округ 1455
Максатихинский район 1174
Торопецкий район 1132
Оленинский муниципальный округ 1020
Западнодвинский муниципальный округ 1119
Кувшиновский район 976
Рамешковский район 921
Весьегонский муниципальный округ 890
Торжокский район 874
Зубцовский район 801
Андреапольский муниципальный округ 741
Селижаровский муниципальный округ 739
Ржевский район 704
Спировский район 675
Кимрский район 500
Сонковский район 498
Пеновский муниципальный округ 493
ЗАТО Озёрный 476
Кесовогорский район 452
Краснохолмский муниципальный округ 435
Сандовский муниципальный округ 431
Фировский район 416
Бельский район 405
Лесной муниципальный округ 232
Молоковский район 229
Жарковский район 231
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области