КУБОК И ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ ИЗ АБУ-ДАБИ

С 3 по 11 ноября в столице Арабских Эмиратов г. Абу-Даби проходили первенство и чемпионат мира по джиу-джитсу. В составе сборной России в них приняли участие воспитанники «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Четыре медали в копилке сборной страны - вот вклад спортсменов Конаковского района в общие достижения!

Организация соревнований была на высшем уровне, ведь соревнования мирового масштаба - это 61 страна и 1350 участников. Среди них - 160 спортсменов из России, и в числе сборной страны выступали наши конаковские спортсмены: шесть борцов «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Они своим трудом, упорством, умением и огромным желанием заработали четыре медали!

Золото мира - у Степана Баженова (в возрасте до 16 лет)! И бронза мира - сразу у трех воспитанников спортшколы: Серафима Баженова (в возрасте до 16 лет), Элмадина Халилова (в возрасте до 18 лет) и Салохиддина Фозилова (в возрасте до 21 года).

Общий командный результат сборной России в возрастной группе до 16 и 18 лет и 21 года - ПЕРВОЕ командное место! И кубок отправился в путь в нашу Конаковскую школу, которой руководит Александр Судариков, старший тренер юношеской сборной России по джиу-джитсу. Добавим, что две наши спортсменки - Александра Пометелина и Алина Сударикова также пробовали свои силы на татами, но удача в этот раз оказалась не на их стороне, и мужская часть нашей сборной вернулась с медалями!

Весь коллектив спортивной школы три дня в напряжении болел за тверских спортсменов, смотря прямые трансляции: эмоции, волнение, радость - все испытали сполна. Организация участия наших спортсменов в этом году была очень сложной, наверное, самой сложной: прохождение всех инстанций, сбор и подготовка документов для участия - все легло на плечи нашего руководителя и, конечно же, родителей, которые очень сильно помогли и в финансовой части. У мамы Светланы Баженовой двойная радость – на пьедестал почёта поднялись сразу два сына: Степан за золотой медалью, Серафим – за бронзовой. Мама «болела» за сыновей дома и не могла сдержать эмоций: «Третий день соревнований - и уже 52 медали у России! Нас не догонишь! Всё забрали у нас - гимн, флаг, любую символику с надписью Россия, но русский дух не сломать!» – написала она на своей страничке в сети Интернет.

Поздравляем тренеров, спортсменов и родителей с высокими результатами и гордимся нашими спортсменами!

А. Федотова.