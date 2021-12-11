10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел

Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Защита общественного порядка и закона, обеспечение безопасности граждан во все времена являлась делом мужественных людей, безраздельно преданных долгу, нашему народу и стране.

В истории Управления внутренних дел Тверской области немало ярких и героических страниц, примеров мужества, стойкости и самопожертвования. За плечами многих тверских полицейских – достойное выполнение самых сложных и ответственных заданий. Благодарю ветеранов правоохранительных органов за честную службу Родине, за то, что через всю жизнь пронесли такие качества, как глубокое уважение к людям и личная порядочность.

Сегодня сотрудники полиции, сохраняя славные традиции, укрепляют авторитет органов внутренних дел, с честью решают поставленные задачи, вносят свой вклад в обеспечение стабильного развития Тверской области и всей России, успешную реализацию национальных проектов.

Желаю вам новых успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Тверской

области И.М.Руденя.

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Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Праздником сильных и самоотверженных людей, от которых зависит покой жителей Конаковского района.

Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благородной профессией - служить обществу и народу, охранять порядок и спокойствие простых граждан. Сотрудникам полиции очень часто приходится находиться на самых сложных участках, оказываться в самых экстремальных ситуациях. Нет миссии важнее, чем спасать людей, оказывать им помощь и поддержку в трудные минуты жизни.

Сегодня сотрудники отдела внутренних дел по Конаковскому району продолжают славные традиции старших поколений бойцов правопорядка и с честью несут свою нелегкую службу. В нашей полиции служит немало высокопрофессиональных специалистов, настоящих патриотов своей Родины. Уверены, что ваша компетентность, оперативность, стойкость и впредь будут служить гарантией социальной стабильности в нашем районе, республике и в стране в целом.

От всего сердца благодарим вас за достойную службу! Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел дальнейшей успешной работы, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания

депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

В ДЕНЬ ПОЛИЦИИ -НОВЫЙ ЗАЛ

В день профессионального праздника в Конаковском отделении полиции открыли спортивный зал. Примечательно, что новый зал будет носить имя легендарного советского спортсмена-тяжелоатлета, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Вильховского.

Владимир Яковлевич – пятикратный призёр чемпионатов СССР, чемпион Европы, трёхкратный рекордсмен мира в рывке, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, который воспитал трёх мастеров спорта международного класса и 30 мастеров спорта. Он пришёл в спорт, отслужив на флоте и пережив все ужасы войны. И спустя всего два года тренеровок, выдавал блестящие результаты. Ветеран Великой Отечественной войны, награждённый орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией». Человек с невероятным спортивным духом, силой воли и правильными взглядами на жизнь станет хорошим примером для конаковских полицейских.

В церемонии открытия спортивного зала спортсмен Владимир Яковлевич принял личное участие вместе с главой Конаковского района Олегом Лобановским, начальником ОМВД по Конаковскому району Кириллом Рябовым и другими почётными гостями.

- Просьбы открыть спортивный зал неоднократно поступали от сотрудников полиции, чтобы поддерживать физическую форму можно было и на дежурстве, без отрыва от рабочего процесса. Теперь в любое время можно уделить внимание своему здоровью. В процессе решения этого вопроса вспомнили и о легендарном спортсмене, который уже долгие годы проживает на территории Конаковского района, и решили назвать спортивный зал именем Вильховского. Его личный визит сегодня стал для нас бесценным подарком в профессиональный праздник.

Часть инвентаря закуплена за счёт членских взносов ВСФО «Динамо», какие-то снаряжения приносили и сами сотрудники, чтобы организовать зал максимально удобным и комфортным для себя. Поскольку помещение небольшое, устанавливать старались самые необходимые и эффективные тренажёры.

10 ноября спортивный зал открыл свои двери не только для почётных гостей, но и для всех желающих, доступен он будет ежедневно и круглосуточно.

- Все люди, которые служат на благо народа, должны обладать не только высокоморальными качествами, но и быть сильными. В их работе нередко встречаются такие препятствия, которые простому человеку будут не по силам. Мы всегда возлагаем надежды на этих людей, которые днём и ночью берегут наш покой. А организм – это единое целое: на высоте должны быть не только наши мысли, но и наше физическое здоровье. Очень приятно, что здесь есть такие хорошие люди, которые создают необходимые условия для поддержания и морального духа, и физической формы, - отметил Владимир Вильховский.

Стены спортивного зала символично украшены портретами выдающегося спортсмена, а рядом с ним - кадры из жизни конаковских полицейских. Например, футбольная команда, которая ежегодно защищает честь правоохранительных органов на городских и районных турнирах и занимает призовые места. Висят грамоты за спортивные достижения, и места на стенах ещё достаточно, чтобы продолжать писать успешную спортивную летопись отдела МВД по Конаковскому району.

Анна РИХМАЙЕР.