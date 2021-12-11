МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

К зиме готовы

Своевременное и качественное выполнение работ по подготовке отопительных систем Конаковского района к осенне-зимнему периоду – одна из первостепенных задач. Руководители поселений района и ресурсоснабжающих организаций отчитались о проделанной работе. Работоспособность всех жизнеобеспечивающих систем находится на постоянном контроле.

На территории Конаковского района:

предоставление жилищно-коммунальных услуг населению оказывают 69 предприятий, из них ресурсоснабжающих - 48, в том числе муниципальной формы собственности - 18, частной формы собственности – 30. Управляющих компаний – 26. ТСЖ и ЖСК – 24.

По состоянию на 10 ноября готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства по Конаковскому муниципальному району:

-742 МКД - 100%

- котельных (27 газовые и две твердотопливные) - 100%;

- тепловых сетей (протяженностью 150,4 км) - 100%.

Поселениями Конаковского муниципального района в Ростехнадзор Тверской области направлены на рассмотрение пакеты документов для получения Паспорта готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Акты проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. получили: администрация Конаковского района (по переданным полномочиям по теплоснабжению сельских поселений: Городенского, Ручьевского, Юрьево-Девичьевского, Первомайского, Селиховского, Дмитровогорского, Старомелковского, сельского поселения «Завидово», города Конаково, городских поселений Изоплит и Радченко.

В настоящее время Ростехнадзор Тверской области проводит проверку предоставленных документов городских поселений Козлово, Новозавидовский, Редкино с последующей выдачей актов и паспортов готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Уважаемые жители Конаковского района!

К сожалению, экстремальные, чрезвычайные ситуации, связанные с огнём, стали возникать всё чаще, а их последствия – все тяжелее и масштабнее. Как показывает практика, в основном несчастья происходят по халатности людей. Нередко в огне гибнут сами виновники пожаров, их родственники, соседи. Огонь уничтожает имущество, жилье.

Избежать пожара несложно, если соблюдать меры предосторожности. Начиная с этого номера, мы будем публиковать правила пожарной безопасности. Ознакомьтесь с ними сами и объясните своим родным. Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила пожарной безопасности! Действия при пожаре:

Алгоритм действий при пожаре

1.Необходимо НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ по телефону «112» или «101», сообщив свой точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом есть взрослые, сразу позвать их на помощь;

2.Если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей;

3. Ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением, - ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ;

4. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем и пожар принимает угрожающие размеры, СРОЧНО ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ;

5. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.

Порядок вызова пожарной охраны

Телефон пожарной охраны

- 01 (со стационарного телефона),

- 101 или - 112 (с мобильного)

- 112 - Телефон единой дежурной диспетчерской службы.

Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.

Существует правило: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и указать кратчайший путь следования на пожар.

И помните, что пожар легче предупредить,

чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!

Питание детей

Организации питания детей, формированию культуры здорового питания в общеобразовательных учреждениях Конаковского района уделяется пристальное внимание.

Требования, предъявляемые к этой важнейшей сфере деятельности, достаточно высокие. При этом надо понимать: школьное питание сегодня - это не банальный бутерброд с чаем. Это без преувеличения наукоемкий труд, четкое исполнение СанПиНов, регламентирующих питание, разнообразие меню, энергетическая ценность блюд, их масса, выполнение эпидемиологических требований. Соблюдение всех норм и правил организации школьного питания находится под постоянным контролем главы Конаковского района, районного управления образования, администраций образовательных учреждений, общественных комиссий, в состав которых входят представители родительских комитетов, так как вопросы ежедневного питания детей волнуют родителей ничуть не меньше, чем вопросы качества образования. Большой плюс, что по результатам муниципального контракта организацией питания детей в образовательных учреждениях Конаковского района занимается одна организация. Это ООО «Каравелла». Ежеквартально на расширенном совещании рабочей группы, в состав которой входят руководители школ, представители ООО «Каравелла», администрации района, рассматриваются предложения, поступившие по результатам родительского контроля, касающиеся питания детей. Очередное такое совещание прошло перед осенними каникулами, в конце первой учебной четверти. Решением комиссии обновлен ассортимент блюд школьного меню с учетом предложений родителей. Особое внимание в новом двухнедельном меню уделено таким вопросам, как недопущение повторяемости блюд, соблюдение их калорийности, разнообразие мясных и молочных блюд, салатов.

- Ежеквартально мы собираем предложения по питанию от учеников, родителей, классных руководителей, затем комиссионно прорабатываем каждую позицию. Что-то приходится исключать сразу: блюда не соответствуют принципу сбалансированности школьного питания. Сейчас мы вводим те блюда, которые подошли по всем критериям школьного питания, – пояснил начальник управления образования Михаил Кожехов.

Мы поинтересовались у директора Конаковской школы № 8, родителей и детей, насколько им нравится школьное меню.

Директор МБОУ СОШ № 8 города Конаково Нина Павловна Крапивина:

- Школьное организованное сбалансированное питание напрямую связано со здоровьем наших детей.

Предлагаемая пища в нашей школьной столовой не только вкусная, но и полезная. Каждый день в меню имеется 2 - 3 наименования овощных салатов, 1 – первое блюдо, 2 - 3 вторых. Меню включает в себя молочные каши (гречневую, рисовую, пшеничную, овсяную), мясные и рыбные блюда. В наличии широкий ассортимент мучных и кондитерских изделий.

Столовая может также предложить и комплексный обед. В школе организовано бесплатное комплексное питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей и для школьников, посещающих группу продленного дня.

У посетителей столовой всегда есть возможность выбора в соответствии с его желаниями и финансовыми возможностями. У нас замечательные повара, которые работают с открытия школы. Готовят вкусно. Дети довольны и с большим удовольствием питаются в столовой.

Но существует и проблема. Многие дети не приучены есть на завтрак каши, омлеты, творожные запеканки. Конечно, некоторые учащиеся не питаются в школьной столовой: они приходят с домашней едой в контейнерах. Ознакомиться с ежедневным меню можно на сайте школы.

Положительные отзывы и у родителей (имя просили не указывать):

- Те, кто учился в МБОУ СОШ №8, знают, что здесь одна из лучших школьных столовых города. Мы, родители учащихся этого учебного заведения, не понаслышке об этом утверждаем, т.к. в своё время сами учились в этой школе и с удовольствием бегали в столовую на переменах. Надо отдать должное, что каждый день здесь разнообразное меню, предлагается широкий ассортимент блюд на любой вкус: от различных супов и салатов до вкуснейшей выпечки. Чувствуется, что повара не только выполняют мастерски свою работу по приготовлению блюд, но и вкладывают в них свою душу. Наверно, поэтому и еда в школьной столовой такая вкусная.

Ещё хочется отметить, что, несмотря на свою загруженность на кухне, повара вежливо и быстро обслуживают ребят, предлагая им то или иное блюдо. Просто диву даёшься, как они всё успевают! А ведь не только надо обслужить каждого индивидуально, ещё и все классы начальной школы питаются в столовой, кстати, бесплатно. Конечно, работа повара тяжёлая, но всё это окупается, по нашему мнению, тем, с каким удовольствием дети, да и взрослые едят приготовленные кушанья.

Свое мнение высказала М.А.Третяк, мама учеников 3-а и 7-а:

- За последние два года организация школьного питания претерпела существенные изменения, которые до сих пор вызывают многочисленные обсуждения среди родителей, переживающих за качество питания детей в школьной столовой.

Появилось постоянное утвержденное меню, которое разработано в соответствии с основными принципами здорового питания школьников разных возрастов.

Это меню достаточно разнообразно и сбалансированно. При этом стоит учитывать, что у каждого ребёнка свои пищевые предпочтения, заложенные в семье: кто-то не приучен есть дома каши, кому-то не нравятся блюда из творога, а есть ребята, наотрез отказывающиеся от блюд из рыбы.

Видимо, поэтому не всё и всегда съедается ребятами за завтраком. Но даже мы, взрослые, должны согласиться, что понятия «полезно» и «вкусно» не всегда совпадают. Например, моя дочь, учащаяся 3 класса, тоже не всё и всегда съедает, но у неё есть список блюд, которые она с удовольствием ест в столовой, среди которых творожно-морковная запеканка (на удивление!), картофельное пюре с котлетой, макароны с сыром. Безусловный плюс – наличие в меню фруктов.

Ученица 10-б класса Анна Беспалова так говорит о школьной столовой:

- Что мне нравится в нашей столовой? Прежде всего то, что, покупая там еду, я уверена, что все блюда правильные, они приготовлены с любовью и заботой о моем здоровье. Ребятам предлагается широкий выбор супов, гарниров, салатов, выпечки и напитков. Вся пища высокого качества и сделана строго по рецептам, так что часто можно слышать: «Дома такого не поешь!». Как замечают сами ученики, никогда, придя в столовую, не встретишь пустых прилавков, вчерашних салатов или черствых пирожков. Примечательно, что список блюд каждый день разный, поэтому школьникам не надоедают одни и те же кушанья.

Что же касается доступности питания, тут тоже все в лучшем виде. Цены настолько низкие, что многие готовы покупать сосиски в тесте и винегреты по нескольку раз в день. Для начальной школы организовано бесплатное питание: ежедневно на большой перемене младшеклассников угощают простым гарниром, к примеру, макаронами с сыром или гречкой с котлетой, напитком и булочками, фруктами, конфетами. Существует также система талонов для учащихся с определенными льготами.

Ученики школы любят нашу столовую и считают чуть ли не священным местом. Многие признают: сходить на большой перемене перекусить, где можно встретиться со знакомыми и отдохнуть – обязательный дневной ритуал.

Ее мнение поддерживает ученица 10-б Валерия Савкина:

- Раньше я нечасто ходила в школьную столовую, разве что иногда забегала на перемене, чтобы попить чаю с булочкой. Но когда стала старшеклассницей, появилась необходимость обедать в школе. И мне понравилось, что всегда в ассортименте несколько овощных салатов, первое, кстати, всегда очень вкусное, второе на выбор и, конечно, компот.

Да, я обедаю не каждый день, но если после уроков чувствую себя голодной, с удовольствием иду в нашу школьную столовую.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района