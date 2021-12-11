Юбилей ветерана

12 ноября исполняется 95 лет участнику Великой Отечественной войны Геннадию Александровичу Чарцеву.

Родился он в г. Конаково, после окончания школы в 1943 году был призван в армию и направлен в учебно-стрелковую бригаду под г. Кострому, где учился на пулеметчика, а затем направлен в военно-инженерное училище в г. Костроме. После его окончания в звании младшего лейтенанта - на 2-й Белорусский фронт в распоряжение военно-инженерного отдела, а затем в 42-й понтонно-мостовой батальон в Германию (г. Грайфенхаген), прослужил до конца войны. Батальон, где служил Геннадий Александрович, занимался содержанием паромной и мостовой переправой на р. Одере. В 1946 году он принимал участие в разминировании Смоленской области, после расформирования батальона был направлен в 42-ю инженерно-саперную бригаду на остров Городомля.

В 1951 году попал в Южную группу войск в Венгрию, там он прослужил до 1958 года, затем был направлен в Молдавскую Республику в г. Бендеры вместе с супругой и сыном, где прослужил до 1972 года, вышел на пенсию по состоянию здоровья в звании майора, прослужив в армии 28 лет. Майор вернулся с семьей в г. Конаково. Овдовел в 2018 году.

Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всей души поздравляет вас, Геннадий Александрович, с юбилеем. Желаем вам здоровья, бодрости духа, мира и благополучия.