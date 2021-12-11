7 ноября, в День воинской славы России на Братской могиле в селе Дмитрова Гора состоялась областная молодежная патриотическая акция «Вперед, к Победе!». 80 лет назад, 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад, с которого красноармейцы уходили на битву за Москву.

К памятнику воину-освободителю дети прошли торжественным маршем, а затем возложили к нему красные гвоздики. На этом значимом мероприятии присутствовали настоятель храма прп. Сергия Радонежского иерей Антоний Богдюн, работники Дмитровогорского сельского Дома культуры, преподаватели и учащиеся Воскресной школы при храме прп. Сергия Радонежского в с. Дмитрова Гора, односельчане. Цель памятной акции - привлечь внимание современной молодёжи к памятным датам страны и чтить героев и историю Родины. Настоятель храма иерей Антоний Богдюн подчеркнул: «Важно сохранять историческую память о Великой Отечественной войне, чтобы эта война больше никогда не повторилась. Память о ней должна сохраниться на много поколений вперед».

7 ноября все марши из разных уголков нашего региона слились в единый парад Тверской области, который можно будет увидеть на сайте Комитета по делам молодёжи Тверской области и в социальных сетях. Все эти мероприятия будут отмечены хэштегами: #ВпередКПобеде, #Парад7Ноября2021.