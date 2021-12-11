В преддверии праздника в честь иконы Божией Матери «Казанская» в кадетском казачьем клубе «Станица» МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» состоялась беседа иеромонаха Августина (Пирогова) об истории обретения иконы и ее связи с государственным праздником - Днем народного единства.

Общение носило живой характер, и воспитанники после завершения рассказа стали задавать вопросы, которые касались как иконы Божией Матери «Казанская», так и православия в целом.

А педагог дополнительного образования В.В.Кузнецов провел урок «России славные сыны», посвященный Дню народного единства. Ребята с удовольствием слушали рассказ своего наставника об истории праздника, о подвиге Патриарха Гермогена, о событии 4 ноября 1612 года, победе Второго народного ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского. В конце урока Вадим Владимирович ответил на многочисленные вопросы ребят.