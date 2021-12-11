ТРАДИЦИИ ОБЪЕДИНЯЮТ



В селе Юрьево-Девичье Конаковского района прошёл традиционный волейбольный турнир «Кубок Андронова».

Игры в память об Анатолии Леонидовиче Андронове, возглавлявшем Юрьево-Девичьевское сельское поселение 12 лет, проходят уже в четвёртый раз. Этот человек вошёл в историю поселения как преданный своему делу профессионал. Народный учитель России, он со всеми находил общий язык - и с рядовым трактористом, и с людьми высшего ранга. Он успевал всё: научить ремеслу своих учеников, передавать знания и умения, петь на сцене. Успел и построить свою мечту – спортивный зал, который стал центром притяжения жителей поселения всех возрастов. Среди всех видов спорта, доступных в поселении, волейбол занимает место особенное и стал одним из самых популярных.

В этом году турнир объединил игроков из с. Городня, г. Конаково, .д. Вахонино и с. Юрьево-Девичье. Желающих было больше, но организаторы турнира решили ограничиться четырьмя командами, чтобы число участников не превышало 50 человек. Во время турнира соблюдались все санитарно-эпидемиологические требования, не допускались к участию спортсмены с признаками простудных заболеваний или повышенной температурой.

На церемонии открытия участников приветствовал глава поселения Андрей Лукьянов. Он отметил, что после первого турнира в 2017 году трудно было сказать наверняка, станет ли он традиционным. Теперь же нет никаких сомнений, что «Кубок Андронова» ещё долгие годы будет отличным поводом собирать спортсменов в уютном спортивном зале.

Хочется отметить, что Андрей Николаевич как действующий глава успешно продолжает опыт Анатолия Андронова. Так, в этом году в селе появилась современная уличная спортивная площадка, где регулярно проходят тренировки и игры по футболу, баскетболу и волейболу.

В этот день участников также поздравил настоятель храма Георгия Победоносца в селе Юрьево-Девичье и действующий игрок местной волейбольной команды Владимир Романов. 4 ноября в России отмечают не только День народного единства, но и православный праздник - День Казанской иконы Божией Матери.

Поблагодарил за участие и пожелал успехов в игре заведующий спортивным центром Пётр Зосько. После минуты молчания в память об Анатолии Леонидовиче ветераны спорта торжественно подняли флаг Российской Федерации и приступили к играм.

Ноябрьский турнир по праву можно назвать интригующим. Самая первая встреча - село Юрьево-Девичье против деревни Вахонино - проходила с минимальным разрывом по очкам, держа в напряжении до последних минут третьей партии. Не отставали и другие команды, благодаря чему на площадке царила здоровая конкуренция. Новинкой турнира стала заключительная игра. После финальной встречи на поле вышла команда-победитель против сборной команды, в состав которой вошли сильнейшие игроки из всех представленных команд.

Итак, третье место в этом году завоевали хозяева площадки – команда Юрьево-Девичьевского сельского поселения в составе: Анастасия Никитина, Роман Лузин, Сергей Халуев, Сергей Комков, Сергей Хохлов, Сулейман Раджабов, Никита Игнатов, Сергей Гуляев и Глеб Рупенко.

Команда из села Городня Конаковского района стала серебряным призёром турнира: Александра Преображенская, Ксения Волкова, Наталья Лагунова, Илья Куралёв, Александр Матвиевский, Никита Смирнов, Алексей Кулёмин.

Ну а переходящий кубок Андронова в этом году уехал в город Конаково вместе с командой «Атас». Золотыми медалями награждены Евгений Ненашев, Геннадий Голубев, Александр Прошкин, Дмитрий Ерохин, Наталья Самохвалова и Алексей Разумов.

Наградили медалями и памятными призами лучших игроков. Лучшим пасующим турнира стал Илья Куралёв, лучший блокирующий – Евгений Ненашев, лучший нападающий – Владимир Богомазов, призом зрительских симпатий награждена Александра Преображенская.

Победители и призёры награждены медалями, грамотами и подарками, предоставленными администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения.

Анна РИХМАЙЕР.