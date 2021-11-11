В Правительстве Тверской области обсудили развитие исторического парка «Россия – Моя история»

11 ноября Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу, посвященную развитию мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история». Обсуждался ход второго этапа строительства и наполнение тематических экспозиций.

На данный момент сдано основное здание мультимедийного парка, благоустроена территория, выполнены работы по капитальному ремонту фасадов и кровли расположенных рядом административного здания и спортивного зала.

Второй этап работ включает устройство зон общественного питания, торговли, детской площадки, амфитеатра, фотозоны. Планируется создать на этой площадке региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций.

Продолжается тщательная работа над созданием экспозиций. В разработке контента участвуют члены консультативной группы, специалисты Тверского государственного университета, подведомственных структур Министерства культуры и Министерства туризма Тверской области. Также свои предложения представили муниципальные образования Верхневолжья.

Основу экспозиции составят выставки «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя история. 1945 – наши дни» и история районов Верхневолжья. На данный момент идет разработка регионального контента мультимедийного парка. Составлены тексты, подобраны иллюстрации к экспозиционным залам.

Парк «Россия – Моя история» – это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. Реализация проекта – инициатива Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время подобные объекты созданы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе – только в Москве.

Пресс-служба Правительства Тверской области