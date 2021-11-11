В Тверской области более 240 школьников побывали на профориентационных экскурсиях

В Тверской области для школьников проводят профориентационные экскурсии. Проект, в котором принимают участие 70 образовательных организаций Твери и Калининского района, реализуется по поручению Губернатора Игоря Рудени. Так 12 обучающихся 9 класса тверской школы №4 на днях посетили производство упаковки ООО «Люксупак».

Это предприятие, а также ООО «Метавр», Accenture, ООО «Пластик-строймаркет», АО «ДКС» и другие (всего 20 предприятий) в настоящее время задействованы в проведении профориентационных экскурсий для школьников. Также в рамках проекта компании создают рабочие места для трудоустройства учеников и студентов в каникулярное время.

В апробации проекта уже приняли участие порядка 240 школьников из Твери и Калининского района. С 2022 года он будет реализован во всех школах Тверской области.

Цель проекта – кадровое обеспечение экономики региона, оказание профориентационной поддержки школьникам в выборе профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, формирование у детей сознательного отношения к труду.

На прошедшем 9 ноября заседании регионального Правительства, где обсуждалась ситуация на рынке труда Тверской области, Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по развитию уже созданной системы ранней профориентации детей и подростков.

С учетом успешной практики профориентационных экскурсий для ребят на региональные производства глава региона поручил реализовать проект по шефству предприятий над школами.

Кроме того, по поручению Игоря Рудени в центрах занятости на системной основе будут оказываться профориентационные услуги: школьники смогут получать там информацию обо всех учебных заведениях области и предлагаемых ими специальностях.

Пресс-служба Правительства Тверской области