Любительская картина «Мы помним…» об оккупации Калинина победила в номинации «Лучший фильм на тему героического прошлого» на конкурсе «Земля Тверская»

В Тверском областном Доме народного творчества подвели итоги 54 областного открытого конкурса любительских фильмов «Земля Тверская». Фильм Народной киновидеостудии «Пролетарка» «Мы помним…» одержал победу в номинации «Лучший фильм на тему героического прошлого».

Фильм-победитель посвящен 80-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков и рассказывает о жизни жителей города, которые попали в оккупацию в 1942 году. В картине использованы кадры военной хроники, а также реальные воспоминания прототипов героев фильма.

Во время Великой Отечественной войны немецкое командование отводило особое значение Калинину как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР. Фашисты вплотную подступили к Калинину 13 октября 1941 года.

Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город. На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В ходе освободительных боёв Красная армия потеряла порядка 20 тысяч человек. За время боевых действий была уничтожена значительная часть промышленных предприятий и жилого фонда города.

Пресс-служба Правительства Тверской области