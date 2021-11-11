Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Александру Ивановну Струкову

11 ноября 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Александре Ивановне Струковой. С юбилеем ее поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы прошли долгий, славный трудовой путь, внесли значительный личный вклад в нашу общую Победу, в мирное время отдали немало сил ради процветания родного края. Любовь к Родине, верность долгу стали залогом Вашего долголетия»,- отметил Игорь Руденя.

Александра Струкова родилась в городе Кимры Тверской области, где проживает и сегодня.

Во время Великой Отечественной войны она была счетоводом на военно-торговой базе 3 ударной армии 75395 воинской части. В послевоенное время работала бухгалтером, контролёром и кладовщиком.

Александра Ивановна награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

Пресс-служба Правительства Тверской области