Верхневолжье присоединилось к празднованию 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского

11 ноября весь мир отмечает 200 лет со дня рождения классика мировой литературы, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского. В России мероприятия проходят в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского». К торжествам присоединилось Верхневолжье.

Тверь и Достоевский тесно связаны: здесь Федор Михайлович жил и работал несколько месяцев, кода вернулся из ссылки в Сибирь в 1859 году. Писатель снял номер в гостинице «Гальяни», здание которой в настоящее время находится на пересечении улиц Андрея Дементьева и Пушкинской.

Юбилею писателя посвящены две премьеры в областных театрах. В Тверском академическом театре драмы – спектакль «Дядюшкин сон» по Ф.М. Достоевскому в постановке заслуженного деятеля искусств России Валерия Персикова. В Кимрском государственном театре драмы и комедии – спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» по одноименной повести Федора Михайловича. Именно с этим спектаклем Кимрский театр принимает участие в Международном театральном фестивале Достоевского в городе Старая Руса Новгородской области с 4 по 11 ноября.

10 ноября к 200-летию Федора Достоевского в Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери открылась выставка Народного художника СССР Ильи Глазунова, посвященная творчеству писателя.

11 ноября в областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького проходят межрегиональные чтения «Ф.М. Достоевский: приобщение к гению».

Мероприятие проводится совместно с Секцией по чтению Российской библиотечной ассоциации и Центром чтения Российской национальной библиотеки. Его участники – специалисты федеральных, региональных и публичных библиотек, краеведы и литературоведы, преподаватели, сотрудники музеев и архивов, а также издатели, представители общественных и религиозных организаций.

Темами чтений стали «Литературное наследие Ф.М. Достоевского»; «Ф.М. Достоевский и его эпоха, окружение писателя, воспоминания современников»; «Ф.М. Достоевский – гений места»; «Произведения писателя в чтении наших современников»; «Современные технологии и новые подходы в продвижении творчества Ф. М. Достоевского». Выступления заявлены как в онлайн, так и офлайн-форматах.

Кроме того, к 200-летию Ф.М. Достоевского в учреждениях культуры Верхневолжья проходят тематические уроки, книжные выставки, беседы, лекции и встречи.

Пресс-служба Правительства Тверской области