С 11 по 14 ноября в областной столице пройдет Тверской православный кинофестиваль «Русское сердце». В программу вошли документальные, анимационные, полнометражные и короткометражные фильмы. Мероприятие организовано при поддержке Правительства Тверской области.

11 ноября в 11.00 начнется показ документальных фильмов «Русское сердце. Михаил Тверской» (режиссер Ирина Соина) и «Вознесенье: поиски утраченного» (Инга Шаршова), а также короткометражного фильма «Бедные люди» (Лолиты Наранович).

В 19.00 состоится открытие фестиваля, зрителям будет представлена полнометражная лента «От печали до радости» Алексея Бородачева. Роли в фильме исполнили Федор Добронравов, Инга Оболдина, Иван Добронравов, Ирина Пегова, Виктор Добронравов.

12 ноября с 11.00 будут представлены фильмы «Новый год» (Георгий Тесля-Герасимов), «Где ты, Адам?» (Александр Плиска), «Эльбрус ждет тебя» (Слава Росс). В 17.00 состоится показ короткометражного фильма «Беседа» (Иеромонах Силуан) и полнометражного фильма «Счастье в конверте» (Евгений Бедарев).

13 ноября зрители смогут принять участие в просмотре документальных фильмов «Кто есть друг мой» (Фонд «Чистое сердце») и «Колокольный марафон» (Алексей Шабаров), а также анимационного фильма «Галчонок» (Марат Нариманов) и полнометражного фильма «Сестренка» (Айдар Акменов).

В заключительный день фестиваль закроет полнометражный фильм «Несрочная весна» 1988 года. В главных ролях – Леонид Куравлев, Маргарита Захарова, Игорь Захаров, Юрий Назаров.

Тверской православный кинофестиваль «Русское сердце» будет проходить в кинотеатре «Панорама» по адресу: Смоленский переулок, д. 29. Вход свободный.

Основные задачи кинофестиваля – возрождение духовно-нравственного детского, юношеского и семейного кинематографа, развитие сотрудничества кинематографистов и духовенства, приобщение подрастающего поколения к духовным ценностям.

Пресс-служба Правительства Тверской области