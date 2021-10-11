Игорь Руденя поздравил с днем рождения участницу Великой Отечественной войны Анастасию Павловну Сорокину, которой исполнился 101 год

10 ноября 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, жительнице Вышнего Волочка Анастасии Павловне Сорокиной. С днем рождения Анастасию Павловну поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Анастасия Павловна во время войны работала фельдшером Ораниенбаумского военкомата 11-й железнодорожной бригады и в управлении 11-й железнодорожной бригады Волховского фронта.

«Низкий Вам поклон за преданность Отчизне, мужество, безграничную веру в Победу. Эти качества провели ваше поколение сквозь огонь сороковых, дали силу отстоять мир и свободу для нашей Родины. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», – отметил Игорь Руденя.

В послевоенные годы Анастасия Павловна трудилась старшей медсестрой в детских яслях № 1 Вышнего Волочка. Удостоена Ордена Отечественной войны II степени, медали Жукова, медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Пресс-служба Правительства Тверской области