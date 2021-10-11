В Тверской области порядка 160 человек оштрафовали за отсутствие масок в общественном транспорте

В ходе рейдов по соблюдению масочного режима в автобусах «Транспорта Верхневолжья» сотрудники полиции оштрафовали порядка 160 пассажиров, причём 30 человек были оштрафованы повторно. Проверки проводятся в общественном транспорте с 21 октября и продолжатся ежедневно в течение месяца.

Если пассажир находится в автобусе, такси или железнодорожном транспорте без маски, ему будет выписан штраф в размере от 1000 рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. При повторном нарушении – от 15 000 рублей.

Для решения спорных ситуаций и обоснования штрафов используются записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.

«Надевать маску, находясь в автобусе, очень важно. Мы со своей стороны максимально информируем пассажиров о необходимости ношения масок в транспорте. На мониторах в транспортных средствах разместили видеоролики об этом, а на самих автобусах – информационные стикеры. Пожалуйста, не забывайте носить средства индивидуальной защиты в транспорте. Берегите себя и окружающих», – отметила, исполняющая обязанности генерального директора компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» Екатерина Рем.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области действует с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории Тверской области обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, в том числе, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте.

Защитные маски нужно использовать и при нахождении на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

В автобусах «Транспорта Верхневолжья» соблюдаются усиленные меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линию. Обработка всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, производится с применением специальных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Обработке подлежат сиденья, поручни, стекла, валидаторы и другие контактные поверхности.

Министерство транспорта Тверской области