В Тверской области завершен ремонт 33 км автодороги Торжок – Высокое – Берново – Старица

В Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершился ремонт автодороги Торжок – Высокое – Берново – Старица, которая проходит по территории двух районов – Торжокского и Старицкого. Она является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья», а также связывает между собой северную и юго-западную части Тверской области.

Приоритетными для ремонта Губернатором Игорем Руденей обозначены дороги, которые активно используются социальными службами, важные для развития инвестиционной привлекательности тверского региона, ключевые туристические направления.

Ремонт дороги Торжок – Высокое – Берново – Старица проводился поэтапно – с 2018 по 2019 годы был отремонтирован участок в 25 км. В этом году в нормативное состояние приведено еще 33 км. На объекте устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка термопластиком.

Всего в 2021 году в надлежащее состояние приведено 178 километров региональных дорог, ведущих к туристическим объектам. Это участки дорог Осташков – Селижарово – Ржев, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Торжок – Осташков, Осташков – Волговерховье.

Пресс-служба Правительства Тверской области